Российская дизайнерша попала в серьезное ДТП

Российская дизайнерша Белла Потемкина попала в серьезную аварию. Об этом он сообщила на своей странице в Instagram.

Потемкина поделилась видео, на котором запечатлен автомобиль, врезавшийся передней частью в ограждение на трассе. У машины серьезно повреждены бампер, капот и лобовое стекло.

В комментарии к посту дизайнерша отметила, что попала в ДТП по причине мокрой дороги. Кроме того, девушка смотрела на экран смартфона во время вождения. «Никогда так не делайте. Пока не отошла от шока… Нет слов», — написала Потемкина, разбавив свое сообщение множеством грустных смайликов.

Пока неизвестно, сколько человек находилось в автомобиле в момент аварии и пострадал ли кто-нибудь из них.

Ранее в Тыве полицейского Менги Дагбы заподозрили в наезде на пешехода на служебном автомобиле, в котором Дагбы ехал вместе с задержанным россиянином.