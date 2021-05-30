Наука и техника
 
Последние новости
ЕС призвала США ответить на «негативное поведение» России
Эрдоган назвал сроки строительства канала в обход Босфора
Москвичам пообещали скорый конец дождей 
Вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес мужа
В Совфеде назвали главную опасность США
Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах Кадырова
Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России
Россияне с детьми пришли на концерт Бузовой и возмутились ее «неадекватностью»
Онищенко оценил версию лабораторного происхождения коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые выяснили влияние вечерних тренировок на здоровье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lee Smith / Reuters

Посещение тренажерного зала поздним вечером ускоряет метаболизм и снижает уровень сахара в крови ночью. Эксперты под руководством ученых из Австралийского католического университета изучили метаболизм 24 мужчин с лишним весом и риском развития диабета второго типа, которым предлагалась диета с высоким содержанием жиров. Утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи, пишет журнал Diabetologia.

Испытуемые были поделены на группы, в зависимости оттого, занимались они спортом утром, вечером или вообще не занимались. Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а у тех, кто занимался поздним вечером, заметно снижался уровень глюкозы в ночное время.

По словам ведущего исследователя Трине Мохолдт, результаты исследования имеют особое значение для диабетиков, у которых возникают проблемы с регуляцией глюкозы. «Мы обнаружили, что упражнения утром или вечером вызывали улучшения в кардиореспираторной системе, но ночной уровень сахара в крови улучшался только в вечерней группе упражняющихся».

По словам доктора Мохолдт, люди с диабетом второго типа часто страдают от скачков глюкозы ночью. Исследование показало, что теперь ночную гипергликемию — повышением уровня сахара в крови — можно управлять с помощью физических упражнений.

Ранее специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) выяснили, что диета с низким содержанием углеводов всего за шесть месяцев снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа и состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Ученые отметили у наблюдаемых снижение веса, улучшение уровня гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер раскрыла способ добиться плоского живота без посещения спортзала
Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов
The effect of morning vs evening exercise training on glycaemic control and serum metabolites in overweight/obese men: a randomised trial
Сахар оказался вреден для мышц
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
15:1726 мая

Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали

13:4526 мая

Россия показала испытания смертоносного «Маркера»

12:5026 мая

В России опубликовали видео испытаний секретного оружия

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
11:5026 мая

Xiaomi исключили из черного списка США

11:0126 мая

Huawei назвала дату выхода замены Android

10:1626 мая

Россия создаст однодвигательный истребитель пятого поколения

Наука и техника00:0223 марта
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.

«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»

Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
09:0626 мая

Перечислены лучшие телевизоры

06:4626 мая

Луна максимально близко подошла к Земле в 2021 году

06:3026 мая

Основатель Huawei назвал способ победить США

Россия
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Все материалы
Мир
Российского «короля обмана» признали виновным в США
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Проверкой версии появления COVID-19 в лаборатории занялась Британия
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
Семейство автомобилей Aurus пополнилось катафалком
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
Kia отложила проект нового рамного внедорожника до лучших времен
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
Haval начал продажи богато оснащенного аналога кроссовера Jolion
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Дрэг-гонку Nissan GT-R, Porsche Panamera и Audi RS 6 показали на видео
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы