Ученые выяснили влияние вечерних тренировок на здоровье

Посещение тренажерного зала поздним вечером ускоряет метаболизм и снижает уровень сахара в крови ночью. Эксперты под руководством ученых из Австралийского католического университета изучили метаболизм 24 мужчин с лишним весом и риском развития диабета второго типа, которым предлагалась диета с высоким содержанием жиров. Утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи, пишет журнал Diabetologia.

Испытуемые были поделены на группы, в зависимости оттого, занимались они спортом утром, вечером или вообще не занимались. Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а у тех, кто занимался поздним вечером, заметно снижался уровень глюкозы в ночное время.

По словам ведущего исследователя Трине Мохолдт, результаты исследования имеют особое значение для диабетиков, у которых возникают проблемы с регуляцией глюкозы. «Мы обнаружили, что упражнения утром или вечером вызывали улучшения в кардиореспираторной системе, но ночной уровень сахара в крови улучшался только в вечерней группе упражняющихся».

По словам доктора Мохолдт, люди с диабетом второго типа часто страдают от скачков глюкозы ночью. Исследование показало, что теперь ночную гипергликемию — повышением уровня сахара в крови — можно управлять с помощью физических упражнений.

Ранее специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) выяснили, что диета с низким содержанием углеводов всего за шесть месяцев снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа и состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Ученые отметили у наблюдаемых снижение веса, улучшение уровня гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.