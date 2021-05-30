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Эрдоган назвал сроки строительства канала в обход Босфора

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. Его слова на выступлении в турецкой столице передает РИА Новости.

Эрдоган пообещал, что «первый камень» нового канала будет заложен примерно в конце июня. «Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», — заявил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что реализация Стамбула повысит стратегическую значимость города. «Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», — рассказал он.

Планы по строительству канала «Стамбул» утвердили в марте прошлого года. У этой инициативы нашлись противники из числа экологов и активистов, а также военных. Неоднократно выступали против проекта мэр города и его жители. Кроме того, проектом оказались обеспокоены российские власти. Они опасаются, что канал может не подпадать под действие Конвенции Монтре, ограничивающей доступ иностранных военных кораблей в Черное море через Босфор.

Ожидается, что строительство канала шириной около 150 метров и глубиной 25 метров завершится к 2023 году. В 2019 году общая стоимость проекта оценивалась в 13 миллиардов долларов.

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