Эрдоган обойдет международную конвенцию с помощью нового канала

Проектируемый канал «Стамбул» из Средиземного моря в Черное не попадет под действие конвенции Монтрё, регулирующей движение по Босфору. О том, что действие этого международного соглашения обойдет будущий канал, объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Habertürk.

В официальном заявлении глава Турции подчеркнул, что проект 45-километрового канала не попадает под действие конвенции. Его цель — усилить суверенитет и независимость турецкого государства и «разгрузить» идущий параллельно Босфор. Предполагаемая проходимость канала будет в 1,5 раза выше, чем у пролива.

Планы по строительству параллельного пролива канала «Стамбул» утвердили в марте прошлого года. У этой инициативы нашлись противники из числа экологов и активистов, а также военных. После того как 104 отставных адмирала подписали письмо против проекта, десятеро из них были арестованы, а Эрдоган обвинил подписантов в сговоре против конституционного порядка и государственной безопасности.