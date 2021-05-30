Вступил в силу новый регламент выдачи загранпаспортов

В России в воскресенье, 30 мая заработал обновленный административный регламент выдачи загранпаспортов.

Пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России. Новый порядок не привносит каких-либо существенных изменений, однако меняется время ожидания при любом обращении (не более 15 минут), а также вводятся дополнительные требования для помещений, где паспорта выдают.

Сроки выдачи документа остались неизменны. По месту прописки его должны выдавать в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Также новый регламент МВД предполагает, что в случае утери документа или его негодности от госпошлины освободят тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Остальные должны будут заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч — нового образца.

При этом изначально в СМИ появилась неверная информация, будто проживающим за рубежом россиянам придется возвращаться в страну для восстановления документа. Позднее в МИД и МВД пояснили, что дипломатические представительства и консульские учреждения России в иностранных государствах по-прежнему будут предоставлять эту госулугу, и никаких изменений данного порядка не произошло.