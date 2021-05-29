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МИД России оценил сообщения об изменении правил выдачи загранпаспортов

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова оценила сообщения об изменении правил выдачи загранпаспортов. Она опровергла часть информации о нововведении, согласно которому живущие за рубежом россияне якобы должны будут вернуться для оформления документов. Официальный комментарий опубликован на сайте министерства.

Захарова подчеркнула, что выдача документов осуществляется на основании Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». Гражданам России, которые проживают за пределами страны, оформлять загранпаспорта по-прежнему будут дипломатические представительства и консульские учреждения России в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло, говорится в комментарии.

Распространение неверной информации Захарова связала с «недостаточно внимательным изучением нового административного регламента». Изменения вступят в силу с 30 мая 2021 года. За заменой заграничного паспорта можно будет обратиться в подразделение органов МВД. Власти отметили, что делают все возможное, чтобы вовремя обеспечить граждан загранпаспортами.

Ранее стало известно об изменении правил выдачи заграничных паспортов. Новый порядок предполагает, что в случае утери документа или его негодности от госпошлины освободят тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Остальные должны будут заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч — нового образца.

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