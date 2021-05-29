В МВД разъяснили правила получения загранпаспортов за рубежом

В Министерстве внутренних дел разъяснили правила получения загранпаспортов за рубежом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах. Вступающий 30 мая в силу административный регламент определяет порядок оказания государственной услуги на территории Российской Федерации миграционными подразделениями МВД России и не распространяется на учреждения Российской Федерации в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта», — подтвердили в МВД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что проживающим за рубежом россиянам придется возвращаться в страну. Она отметила, что оформлять загранпаспорта по-прежнему будут дипломатические представительства и консульские учреждения России в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло.

Недоразумение произошло из-за того, что в новых правилах МВД упомянут круг заявителей, имеющих право получить загранпаспорт. Среди них есть и проживающие за рубежом. Однако требование обращаться в подразделение по вопросам миграции относится только к тем, что хотел бы получить документ в России, а не на территории другой страны.