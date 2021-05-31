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Вирусолог оценил вероятность возникновения COVID-26 и COVID-32

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Сейчас описано более полутора тысяч мутаций коронавируса. В будущем его вариантов может стать еще больше из-за особенности РНК-содержащих вирусов. При этом появление COVID-26 и COVID-32 сомнительно. Так эту вероятность в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Как можно говорить про 32, когда мы живем в 21 году? Прогнозировать на 11 лет вперед никто из специалистов не будет», — сказал он.

Вирусолог отметил, что COVID — это общее название для инфекционной вирусной болезни, она не может быть под разными номерами. По его словам, появление новых штаммов коронавируса пока никак не повлияло на профилактику, диагностику и лечение инфекции.

Ранее американский ученый Питер Хотез допустил появление COVID-26 и COVID-32, если человечество не сможет досконально изучить происхождение COVID-19. Для этого необходимо отправить в Ухань вирусологов и эпидемиологов, а также оказать давление на Пекин, чтобы он дал полный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

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