Вера Брежнева раскрыла частоту использования расчески

Украинская певица Вера Брежнева раскрыла подписчикам частоту использования расчески при уходе за волосами. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя исполнительница заявила, что не любит расчесываться, поскольку ей не нравится «слишком гладкое состояние» волос. Брежнева отметила, что даже после процедур в салоне красоты, таких как окрашивание, она просит мастера высушить ее волосы без укладки.

«Обожаю состояние чистых объемных волос, в которых много воздуха. (...) В общем, расчесываюсь один раз — перед мытьем головы — хорошей расческой. Рада, что к такой мне уже привыкли», — призналась она.

Кроме того, певица рассказала, что иногда у нее возникает желание сделать короткую стрижку вроде каре, однако такие мысли проходят.

«На премии RU.TV для образа мы добавили немного прядей на заколках. Это было всего на вечер. Обожаю свои, берегу их и доверяю только профессионалам», — заключила Брежнева.

Ранее в мае TikTok-блогерша Лилли (Lilly) назвала главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Например, по ее словам, использование махровых полотенец разрушает структуру волос и приводит к секущимся кончикам. Она рекомендовала сушить волосы полотенцем из хлопковой ткани. Кроме того, девушка посоветовала отказаться от тугих резинок, которые делают волосы ломкими, и регулярных укладок с помощью горячих инструментов для завивки или выпрямления.