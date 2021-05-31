Блогерша раскрыла главные ошибки при уходе за волосами и прославилась в сети

Девушка раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша по имени Лилли (Lilly) регулярно делится на своей странице советами для поддержания здоровых волос. Так, на кадрах одного из последних роликов она предостерегла подписчиков от вредоносных привычек.

По ее словам, использование махровых полотенец разрушает структуру волос и приводит к секущимся кончикам. Она рекомендовала сушить волосы полотенцем из хлопковой ткани. Кроме того, девушка посоветовала отказаться от тугих резинок, которые делают волосы ломкими, и регулярных укладок с помощью горячих инструментов для завивки или выпрямления.

Лилли не советует мыть волосы шампунями и кондиционерами, которые содержат сульфаты, спирт и другие неорганические вещества. Героиня материала также призвала девушек чаще мыть расчески и регулярно стричься.

Публикация стала вирусной и набрала больше 740 тысяч просмотров и 116 тысяч лайков. Юзеры оценили рекомендации блогерши и поблагодарили ее в комментариях: «Я делаю слишком много этих ошибок», «Спасибо, что поделилась!», «Богиня!», «Так вот почему я страдаю».

В феврале парикмахерша поделилась главной ошибкой при мытье головы. Работница салона красоты рассказала, что волосы необходимо мыть шампунем не один, а два раза. Таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались.