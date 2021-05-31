Нарколог оценил состояние Бузовой на скандальном концерте в Волгограде

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев оценил поведение певицы Ольги Бузовой на концерте в Волгограде, который возмутил зрителей фестиваля ParkSeason Fest. На выступлении артистка позволяла себе нецензурную брань, а также «неадекватно» двигалась, сообщает NEWS.ru

Нарколог допустил, что на скандальном концерте Бузова могла быть в состоянии легкого алкогольного опьянения, но не более того. Казанцев подчеркнул, что сложно дать оценку действиям певицы, но нужно учитывать, что она ходила, танцевала в туфлях с высокими каблуками и не падала.

Психиатр также выразил сомнение, что артистка находилась под воздействием запрещенных веществ. Подобный эффект выражается иначе, объяснил врач. «Наркотиков я тут не вижу абсолютно», — заключил он.

Жители Волгограда остались недовольны концертом Бузовой, который прошел в рамках фестиваля ParkSeason Fest. Певица начала выступление на час позже запланированного времени, а также выбрала эпатажный наряд. В ходе концерта Бузова нецензурно выражалась и вела себя подозрительно: гости фестиваля заявили, что у нее «заплетался язык». Сама артистка назвала эти заявления «полным бредом» и заявила, что подаст в суд на опорочивших ее журналистов.

Ранее лидера группы The Hatters Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше и «гадском» поведении. По словам персонала нижегородского клуба Tago Mago, музыканты якобы угрожали работникам заведения холодным оружием. При этом сами артисты заявили, что сотрудники «решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара».