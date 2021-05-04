Лидера The Hatters обвинили в пьяном дебоше и гадском поведении

Персонал нижегородского клуба Tago Mago обвинил лидера группы The Hatters Юрия Музыченко в пьяном дебоше, сообщает Mash и другие Telegram-каналы. Музыканты якобы угрожали работникам клуба холодным оружием. В то же время команда The Hatters заявила, что «местные ребята решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара».

Инцидент произошел вечером 3 мая в Нижнем Новгороде, куда группа приехала с гастролями. По данным ресурса «Нижний Новгород онлайн», компания была сильно пьяна, вела себя агрессивно и сорвала концерт другого музыканта Антона Рипатти, который выступал в Tago Mago.

Mash сообщает, что петербургские музыканты стали ругаться с персоналом и угрожать ножом. Сотрудник клуба по имени Алексей рассказал Telegram-каналу Ni Mash, что Музыченко и его компания напились «до потери контроля над собой» и угрожали персоналу физической расправой. Алексей обвинил Музыченко в том, что тот повалил одну из сотрудниц заведения. По его словам, когда ситуация достигла критической точки, музыкантов попытались вывести из клуба, на что компания повела себя «абсолютно гадски» и начала бахвалиться своим положением.

The Hatters назвала обвинения в адрес своего лидера клеветой. В официальном аккаунте группы в Instagram появилось заявление о том, что «все описанное в прессе никак не коррелируется с реальностью». «Да, наши ребята в приподнятом состоянии посетили местное мероприятие, и там произошел небольшой конфликт», — говорится в сообщении. Спор касался качества концерта местного музыканта. Информацию об угрозах оружием в The Hatters назвали «дикой фантазией».

«Желание пропиариться, к сожалению, зашкалило, но местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги», — утверждают артисты, в распоряжении которых есть скриншоты переписок. По факту вымогательства The Hatters намерена обратиться в правоохранительные органы.