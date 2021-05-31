В Госдуме осудили победу на праймериз «Единой России» отстраненной чемпионки ОИ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев осудил победу олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Ольги Каниськиной на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия. Его слова приводит Sport24.

Лебедев заявил, что отрицательно относится к выдвижению спортсменов в Госдуму, так как они крайне редко бывают на заседаниях и не проявляют политической активности. По его мнению, спортсменка, уличенная в употреблении допинга, лишь отрицательно настроит электорат. «Таким людям не место в российском парламенте. Человек за свои преступления и нарушения должен нести наказание», — подытожил политик.

О победе Каниськиной стало известно ранее 31 мая. Спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. За Каниськину проголосовали 2818 человек.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Каниськину на три года и два месяца за анормальные показатели биологического паспорта крови. Через год Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009-го по октябрь 2012-го.

Каниськина победила на Олимпиаде 2008 года в Пекине. За год до этого она стала чемпионкой мира.