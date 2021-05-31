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Дисквалифицированная за допинг чемпионка ОИ выиграла праймериз «Единой России»

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Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина одержала победу на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия. Об этом сообщается на сайте партии.

Спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. За Каниськину проголосовали 2818 человек, занявшая второе место Лариса Солодовникова получила 2682 голоса.

Окончательные результаты праймериз будут подведены в начале июня. Имена кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Каниськину на 3 года и 2 месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови. Через год Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009-го по октябрь 2012-го.

Каниськина победила на Олимпиаде 2008 года в Пекине. За год до этого она стала чемпионкой мира.

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