Украинская теннисистка объяснила попадание допинга в организм сексом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила попадание допинга в организм. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, на первом слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) она завила, что запрещенные вещества были найдены у нее из-за секса с бывшим бойфрендом. Молодой человек отрицает обвинения. Он также сдал анализ крови. Позже Международная федерация тенниса (ITF) запросила у него образец волос, на что он ответил отказом.

Отмечается, что в случае подтверждения клеветы Ястремской к ней будут применены дополнительные санкции. Суд по делу украинки запланирован на вторую половину мая.

20-летняя Ястремская была отстранена от соревнований 24 ноября прошлого года после положительного допинг-теста. В ее организме нашли метаболиты запрещенного вещества — местеролона. В данный момент она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).