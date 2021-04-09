Тренер норвежских биатлонистов ответил на слова о легальном допинге в команде

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил на заявления двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о легальном допинге в команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мазе обратил внимание на то, что ни один спортсмен в команде не использует терапевтические исключения для лечения астмы, отметив, что последним биатлонистом с астмой в сборной был Хенрик Л’Абе Лунн, уже завершивший карьеру. Он назвал Васильева лжецом, который не знает, что на самом деле происходит у норвежцев, «Он называет мою работу дерьмом, так как мы используем препараты. Я не позволю ему говорить вещи, с которыми не согласен», — подытожил тренер.

14 февраля Дмитрий Васильев обратился к норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе, потребовавшему более сурового наказания для отечественных атлетов за употребление допинга. Он уличил норвежских спортсменов в лицемерии, призвав «легализованных допингистов разобраться с астмой».

В прошедшем сезоне сборная Норвегии стала лидером общего зачетка Кубка мира по биатлону, завоевав 38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых наград. Россия заняла пятое место, выиграв три золота, два серебра и две бронзы.