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Россиянин спас тонувшую в реке пьяную девушку и погиб сам

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Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

В Перми мужчина спас из воды тонувшую девушку, но погиб сам, сообщает 59.RU.

По словам очевидцев, 28 мая в популярном месте отдыха на берегу Камы компания распивала алкоголь, и их подруга решила искупаться, будучи в пьяном состоянии. В реке она начала тонуть, ее заметил 50-летний мужчина и бросился в воду, даже не сняв обувь и очки.

Он поднял девушку на поверхность воды. Та выплыла из реки, а мужчине, предположительно, стало плохо с сердцем в холодной воде. Очевидцы отмечают, что никто из компании девушки не бросился ей помочь.

Спасатели нашли тело погибшего мужчины позднее в ста метрах от берега. Следственный комитет сейчас проводит доследственную проверку по факту гибели человека.

В апреле бразилец бросился на помощь тонущей жене и погубил двухлетнюю дочь — он случайно отпустил девочку, и ее унесло течением.

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