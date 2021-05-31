Доступный iPhone 12 рекордно подешевел

Стоимость доступного iPhone 12 снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Девайс в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести в России за 59 540 рублей. На старте продаж — стоимость сохраняется в официальном интернет-магазине Apple — iPhone 12 был оценен в 80 тысяч рублей. «В наших реалиях это слишком высокая цена даже для флагманов, поэтому постепенно после анонса смартфон начал дешеветь», — заключили журналисты.

Авторы отметили, что новый смартфон по всем показателям лучше предшественника. Он имеет рекордный по производительности чип Apple A14, 6,1-дюймовый OLED-экран, прочное керамическое стекло на передней панели, улучшенную двойную камеру, поддержку быстрой зарядки по беспроводному стандарту MagSafe.

Также в материале говорится, что за последние месяцы подешевел и iPhone 12 Pro. Стоимость флагмана в базовой версии со 128 гигабайтами встроенной памяти опустилась до отметки в 77 тысяч рублей. На старте продаж телефон был оценен в 100 тысяч рублей.

Ранее журналисты заметили, что iPhone 12 Pro Max подешевел за полгода почти на 20 процентов. Если в начале флагман можно было приобрести минимум за 110 тысяч рублей, то в апреле его цена снизилась до 90 тысяч рублей.