Кремль ответил на заявление о причастности олигархов к провокациям в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о причастности российских олигархов к провокациям после президентских выборов в республике в 2020 году. Его цитирует ТАСС.

«Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос министерству иностранных дел Белоруссии», — сказал представитель Кремля.

Ранее в мае Макей сообщил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций олигархами из России после выборов в Белоруссии в 2020 году. По его словам, благодаря этой информации провокации удалось предотвратить.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.