Россия
 
Последние новости
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
PlayStation 5 перестанут продавать в убыток
В ЕС испугались «аннексии» Белоруссии Россией
Диетолог назвала нерекомендованные во второй половине дня продукты
Шойгу заявил о нарастании военных угроз на западном направлении
Вора в законе Циркача назвали новым лидером российского криминала
Путин вернулся к теме горячего питания в школах
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
В Германии рассказали о военном альянсе России и Китая
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль ответил на заявление о причастности олигархов к провокациям в Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о причастности российских олигархов к провокациям после президентских выборов в республике в 2020 году. Его цитирует ТАСС.

«Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос министерству иностранных дел Белоруссии», — сказал представитель Кремля.

Ранее в мае Макей сообщил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций олигархами из России после выборов в Белоруссии в 2020 году. По его словам, благодаря этой информации провокации удалось предотвратить.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами
Белорусы получат возможность отправить президента в отставку
Лукашенко рассказал о подслушанной конференции «лохушек» с Тихановской