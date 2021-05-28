Белорусы получат возможность отправить президента в отставку

Всебелорусское народное собрание (ВНС) после изменений в конституцию получит возможность объявлять президенту страны импичмент в случае совершения им государственной измены или другого тяжкого преступления. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Конституционной комиссии страны Петра Миклашевича.

По его словам, в настоящее время полномочиями отправлять главу государству в отставку наделен только парламент Белоруссии. В случае утверждения поправок в основной закон для вынесения обвинений президенту потребуются голоса половины делегатов ВНС, а для снятия с должности — две трети.

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«[Это] будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия», — сказал Миклашевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заметил в обществе «запрос на перемены». При этом он заявил, что решения последнего съезда ВНС «подтвердили поддержку государственного курса» и большинство белорусов согласились с ними.

Внесение изменений в конституцию Белоруссии было анонсировано Лукашенко после начала массовых протестов, охвативших страну из-за предполагаемых фальсификаций на президентских выборах. VI съезд ВНС состоялся в Минске в середине февраля, однако все его предложения приобрели рекомендательный характер и не получили развития в законопроектах. Представители белорусской оппозиции на съезд допущены не были.