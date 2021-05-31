Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы

Во вторник, 1 июня, Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца. Об этом говорится на сайте spaceweather.com.

Также сообщается, что облако было выброшено в космос 28 мая. Как считают ученые, это будет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле.

При этом до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. Уточняется, что в первый день лета жители широт, близких к полюсам, смогут наблюдать «хорошее световое шоу». Кроме того, в этот день могут быть незначительные геомагнитные бури.

26 мая в 4:52 по московскому времени Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние. В пресс-службе Московского планетария уточнили, что во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты, и полнолуния отстоят по времени не более чем на три дня.