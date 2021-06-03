В РАН ответили на сообщения о движущемся к Земле крупном облаке плазмы

В Российской академии наук (РАН) ответили на сообщения о движущемся к Земле крупном облаке плазмы, выброшенным Солнцем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), информация является недостоверной и не имеют ничего общего с действительностью.

По данным ФИАН, выброс массы произошел 29 мая в результате вспышки на Солнце «средней величины».

Ученые считают, что вероятность касания Земли и слабых краткосрочных возмущений поля составляет примерно 10 процентов, а вероятность заметных магнитных бурь — менее одного процента.

«Причина в том, что, как уже говорилось, важен не только факт выброса, но и его направление. А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие же краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да еще и крупные, стоящие упоминания», — пояснили специалисты.

Также в сообщении сказано, что утверждения об уникальности и мощности выброса целиком остаются «на совести сайта SpaceWeather».

Ранее сайт spaceweather.com сообщил, что Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца. Сообщалось, что это будет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25-м солнечном цикле. Также портал прогнозировал 1 июня геомагнитные бури.