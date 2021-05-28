В центре Млечного Пути обнаружен неизвестный межзвездный феномен

Ученые Массачусетского университета в США обнаружили загадочный рентгеновский поток G0.17-0.41, который образуется в результате неизвестного межзвездного феномена в центре галактики, влияющего на эволюцию Млечного Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы проанализировали данные, полученные с помощью рентгеновского телескопа Chandra. Они обнаружили пару плюмоподобных структур, испускающих рентгеновское излучение, которые находятся в области рядом со сверхмассивной черной дырой Sgr A*. Недалеко от южного плюма ученые также выявили рентгеновскую нить G0.17-0.41, что указывает на продолжающийся до сих пор процесс перезамыкания (пересоединения) силовых линий магнитного поля.

Перезамыкание магнитных линий происходит при схождении двух магнитных полей, которые перестраиваются и тем самым высвобождают большое количество энергии. Тот же процесс лежит в основе солнечных вспышек. Результаты наблюдения показывают, что пересоединение происходит в межзвездном пространстве на внешних границах шлейфов.

Как пишут авторы статьи, результаты исследования помогут изучению процесса нагрева межзвездной горячей плазмы, ускорения космических лучей и турбулентности, что имеет важное значение для понимания эволюции галактики.