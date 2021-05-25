Опровергнута популярная гипотеза о появлении Млечного Пути

Млечный Путь является типичной галактикой и, скорее всего, не возник в результате столкновения других галактик. Популярную гипотезу опровергли австралийские ученые, которые изучили UGC 10738 — галактику, которая как и Млечный Путь, имеет толстый и тонкие диски. Свои выводы астрофизики представили в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Согласно гипотезе, толстые и тонкие диски появились из-за древней катастрофы и не являются типичными для спиральных галактик. Тонкий диск содержит 85 процентов звезд, а толстый состоит, в основном, из старых звезд, образовавшихся на ранних стадиях формирования галактики. Однако ученые провели наблюдения с помощью VLT (Very Large Telescope) и обнаружили, что похожие структуры имеются и у UGC 10738, расположенной в 320 миллионов световых лет от Земли. Это указывает на то, что Млечный Путь, скорее всего, сформировался обычным путем.

Солнце находится в тонком диске Млечного Пути и на 1,5 процента состоит из элементов тяжелее гелия. У звезд в толстом диске количество элементов тяжелее гелия в 3-10 раз меньше. Разница в соотношении элементов является определяющей характеристикой для толстого и тонкого дисков. Подобные структуры наблюдались у большого числа галактик, однако оставалось неизвестным, обладают ли они такой же особенностью, что и диски Млечного Пути.

Данные, полученные с помощью VLT, подтвердили, что распределение звезд по возрасту в UGC 10738 аналогично распределению в нашей галактике. Так, Млечный путь и UGC 10738 эволюционировали схожим образом, что опровергает прежние представления астрономов.