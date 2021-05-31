Блогерша поделилась «действенным» способом отомстить бывшему

Блогерша с ником @kristinamakescontent рассказала в TikTok, как отомстила бывшему возлюбленному после расставания. Своей историей она поделилась в ролике, который собрал на платформе около трех миллионов просмотров.

Девушка рассказала, что знает пароль от почты бывшего возлюбленного и при любой возможности авторизовывается через нее.

Через его аккаунт она подписывается на всевозможные рассылки и уведомления, которые в результате приходят бывшему партнеру. «Если я аэропорту мне нужно ввести свой e-mail, чтобы подключиться к Wi-Fi, я ввожу его адрес. Если мне нужно прочесть статью и авторизоваться через почту — без проблем, я ввожу его данные», — пояснила блогерша.

По ее словам, месть длится с 2016 года, и она не собирается это прекращать. В комментариях под видео другие пользователи признали этот способ отомстить «действенным». Оказалось, что некоторые тоже используют этот метод. Однако некоторых юзеров видео заставило «задуматься», не поступают ли их бывшие аналогичным способом по отношению к ним.