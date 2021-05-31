Часть российского региона осталась без интернета

Абоненты «Ростелекома», живущие на Камчатке, временно остались без интернета и частично без телефонной связи. Как сообщает «Интерфакс», причиной сбоя в работе основного поставщика услуг связи в российском регионе стал обрыв кабеля.

Специалисты зафиксировали аварийный сигнал в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве). Директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» (структурное подразделение «Ростелекома») Любовь Алексеева рассказала, что, прибыв на место аварии, они обнаружили обрыв кабеля.

«Специалисты "Ростелекома" прибыли на место повреждения. Причина — обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ (обнаружена вырытая траншея)», — сообщила она.

В «Ростелекоме» добавили, что ведут восстановительные работы, а также устанавливают организацию, повредившую кабель.

В июле 2020 года сообщалось, что интернет пропал на Сахалине и Курильских островах. Причиной проблемы стало повреждение кабеля при проведении строительных работ.

С «большим интернетом» регион России связывают только два магистральных оптоволоконных кабеля, повреждение любого из них приводит к сбоям в работе интернета на островах.