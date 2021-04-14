Россиянам назвали способ обезопасить публичный Wi-Fi

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян в интервью радио Sputnik назвал способ обезопасить публичный Wi-Fi.

По его словам, использование общественных сетей Wi-Fi небезопасно, поскольку злоумышленники могут добраться до передаваемых данных. Так, базовая модель предоставления услуг Wi-Fi в общественных местах предполагает, что все незашифрованные данные, которые россиянин передает, видны другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту.

Существует ряд правил, которых нужно придерживаться, чтобы обезопасить активность в публичной сети Wi-Fi. Так, не рекомендуется вводить чувствительную информацию, например, заходить в интернет-банк или другие важные сервисы.

Кроме того, эксперт советует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика или прибегать к услугам виртуальной частной сети (VPN) для того, чтобы скрыть исходящие данные от посторонних.

Ранее директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь предупредил о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек. Специалист рассказал, что злоумышленники могут создавать замаскированные общедоступные Wi-Fi-точки, чтобы воровать логины и пароли подключившихся. По его словам, пользователи не подозревают, что, подсоединившись к якобы бесплатному Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, они попадают в сети преступников.