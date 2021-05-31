Задержанного за помощь оппозиции россиянина поместили в СИЗО МВД Белоруссии

Россиянина Егора Дудникова, задержанного 5 мая в Минске, переводят в СИЗО №1 Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии, заявил его адвокат Антон Гашинский. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си».

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Гашинский до сих пор не видел своего подзащитного и узнал о его переводе сегодня, когда пытался получить свидание в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

На прошлой неделе оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича наоборот, перевели из СИЗО №1 МВД в СИЗО КГБ, где также находится россиянка Софья Сапега.

Ранее мать Дудникова рассказала, что ее сын на любительском уровне занимался озвучкой аниме, компьютерных игр, рекламных роликов, а также редактировал аудио, видео и тексты. По ее словам, юношу могли арестовать за работу над одним из таких материалов для оппозиции. При этом сам молодой человек политикой не интересовался.

О задержании Дудникова стало известно 29 мая. Молодой человек переехал в Белоруссию год назад ради отношений с девушкой. Правоохранители задержали его в Минске 5 мая после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе на квартиру.

Дудникова подозревают в технической озвучке роликов для оппозиции. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса Белоруссии.