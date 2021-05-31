Тихонов назвал последствия победы на праймериз ЕР отстраненной чемпионки ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал последствия победы олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Ольги Каниськиной на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия. Его слова приводит Sport24.

Тихонов заявил, что Каниськина подаст заразительный дурной пример молодым легкоатлетам и другим спортсменам, что не нужно переживать из-за допинга, так как потом их ждет повышение. «Ну это ненормальное явление же. Что получается — можно делать что угодно и попасть в Госдуму? Так быть не должно», — посчитал он.

О победе Каниськиной стало известно ранее 31 мая. Спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. За Каниськину проголосовали 2818 человек.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Каниськину на три года и два месяца за анормальные показатели биологического паспорта крови. Через год Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 года по октябрь 2012-го.

Каниськина победила на Олимпиаде 2008 года в Пекине. За год до этого она стала чемпионкой мира.