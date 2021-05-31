Украинцев предложили вернуть из-за рубежа

Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины рекомендовал депутатам простимулировать возвращение украинцев из-за рубежа. Об этом говорится на сайте парламента.

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В законопроекте предлагается предоставлять вернувшимся гражданам финансовую поддержку в сфере предпринимательства. Предполагается, что максимальный размер помощи от государства составит 150 тысяч гривен (401 тысяча рублей). Затраты на всю программу по возвращению граждан обойдутся украинской казне в 108 миллионов гривен (289 миллионов рублей).

Планируется, что 50 миллионов гривен (133 миллиона рублей) будут выделены на возвратной основе из государственного бюджета, для граждан имеющих стаж менее 10 лет. Остальная сумма будет выделена из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования для граждан имеющих стаж более 10 лет.

Еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой государственной программы «Возвращайся и оставайся» по доступному кредитованию бизнеса для украинцев вернувшихся из-за рубежа.

Он пояснил, что программа предполагает выделение 1,5 миллиона гривен (около четырех миллионов рублей) на пять лет. «Мы очень хотим, чтобы вы [украинцы] вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались», — добавил Зеленский в обращении к соотечественникам.