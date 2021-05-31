На Украине назвали условие для референдума по Донбассу

На Украине назвали возможным проведение всенародного референдума, при условии что этого будет требовать переговорный процесс. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, его слова приводит издание «РБК-Украина».

По его мнению, статус Донбасса не станет главной темой референдума.

Сейчас внимание украинских политиков сосредоточено на том, чтобы найти дипломатическое решение сложившейся ситуации. Если референдум должен стать одним из этапов обеспечения мира, то «нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе», заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что вынесение на референдум вопросов, противоречащих Конституции Украины, невозможно даже гипотетически.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции допустил проведение в стране референдума по статусу Донбасса. Он пояснил, что голосование может стать одним из способов прекратить войну и восстановить в регионе украинскую власть. Ожидается, что помимо Донбасса украинцы вынесут на референдум вопросы о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, а также о положении Крыма.