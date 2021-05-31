Зидан объяснил уход из «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил уход из клуба. Об этом он рассказал в письме, опубликованном AS.

По словам специалиста, он почувствовал, что клуб больше не верит в него и не оказывает ему поддержку в строительстве команды на долгую перспективу. «Если ты не выигрываешь, то должен уйти. Но я хотел уважения к тому, чего мы достигли вместе», — добавил Зидан.

27 мая стало известно, что Зидан покинул «Реал». Французский специалист оставил пост за год до окончания срока действия контракта. О намерениях тренера игроки «королевского клуба» узнали заранее

Зидан возглавлял «королевский клуб» с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал», в составе которого выиграл ЛЧ в 2002 году.