Зидан ушел из «Реала»

Француз Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщается на сайте команды.

В сообщении пресс-службы говорится, что Зидан сам принял решение прекратить сотрудничество, притом что его контракт действовал до 2022 года. В команде поблагодарили тренера за профессионализм и преданность делу.

6 мая сообщалось, что Зидан устал от руководства «Реалом». По мнению игроков, 48-летний специалист устал от распорядка дня, которому он должен был следовать последний год из-за пандемии коронавируса.

Зидан возглавляет «королевский клуб» с 2019 года. До этого он работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Со сливочными француз выиграл Лигу чемпионов в 2002 году.

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