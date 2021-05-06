Зидан устал от «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан устал от руководства командой. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой футболистов мадридского клуба.

По мнению игроков, Зидан намерен покинуть свой пост, несмотря на действующий до 2022 года контракт. Отмечается, что 48-летний специалист устал от распорядка дня, которому он должен был следовать последний год из-за пандемии коронавируса. В частности, французу не нравилось проводить тренировки на расстоянии.

5 мая «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионов. Команда проиграла лондонскому «Челси» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 1:3.

Зидан возглавляет «королевский клуб» с 2019 года. До этого он работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Со сливочными француз выиграл Лигу чемпионов в 2002 году.