Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Информация о том, что 48-летний Зидан сдал положительный тест на COVID-19, появилась в пятницу, 22 января. Подробности о самочувствии специалиста не раскрываются.

20 января «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв со счетом 1:2 выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. После поражения руководство команды заявило, что не будет спешить с выводами относительно работы главного тренера, а сам Зидан заявил, что не намерен подавать в отставку.

Зидан возглавляет «королевский клуб» с 2019 года. До этого он работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Со сливочными француз выиграл Лигу чемпионов в 2002 году.