53-летний футболист подписал новый профессиональный контракт

Японский нападающий «Йокогамы» Кацуйоси Миура подписал новый профессиональный контракт с клубом. Об этом сообщает NHK World.

Таким образом, 53-летний спортсмен продлил контракт с командой еще на один сезон. 26 февраля форварду исполняется 54 года. Он остается самым возрастным футболистом элитного дивизиона чемпионата Японии.

Миура подчеркнул, что решение о продолжении карьеры связано с пандемией коронавируса. По словам ветерана, данная ситуация заставила его почувствовать радость от игры в футбол.

23 сентября 2020 года Миура вошел в историю, став самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Он провел на поле 53 минуты в игре «Йокогамы» против «Кавасаки Фронтале».

Миура начал профессиональные выступления в 1986 году. Он известен по игре за бразильские «Палмейрас» и «Сантос». В 1990-х выступал и в Европе: защищал цвета итальянского «Дженоа» и хорватского «Загреба». Основную часть карьеры форвард провел в Японии. За «Йокогаму» Миура играет с 2005 года.

В составе сборной Японии Миура провел 89 матчей и забил 55 голов. Также на его счету выступления за сборную страны по футзалу.