Футболистов сборной России захотели вакцинировать от коронавируса

Игроков сборной России по футболу захотели в срочном порядке вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о футболистах не только мужской национальной команды, но и женской, а также молодежных сборных и представителях административно-тренерских штабов. Сейчас руководство Российского футбольного союза (РФС) обсуждает соответствующую инициативу с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Вакцинацию планируется провести в ближайшее время. Это связано с тем, что до конца зимы у многих спортсменов будет пауза в соревнованиях.

10 января сообщалось, что более полутора миллионов человек уже привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В настоящее время вакцина одобрена в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии; инициирован процесс регистрации препарата в странах Евросоюза.

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