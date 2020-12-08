Черчесов поделился впечатлениями от матчей против Марадоны

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вспомнил матчи против бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Он поделился впечатлениями в эфире программы «Полный контакт» на радио Вести FM.

На вопрос о том, против кого в бытность вратарем было тяжелее всего играть, Черчесов ответил: «Выделить кого-то сложно, но, естественно, Марадона возглавляет этот рейтинг». Специалист заметил, что аргентинец умел «из ничего сделать что-то». «Человек все умел и все фокусировал на себе», — пояснил тренер.

7 декабря стало известно, что Марадона ежемесячно тратил свыше 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Деньги уходили на содержание приближенных к спортсмену людей. Марадона содержал около 50 семей: родственников и знакомых в Аргентине и за границей.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Черчесов дважды играл против аргентинца, защищая ворота московского «Спартака» в двух матчах 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1990 году против итальянского «Наполи» (0:0, 0:0; 5:3 по пенальти).