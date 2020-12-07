Названы ежемесячные траты Марадоны

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона ежемесячно тратил свыше 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Суммы называет Marca со ссылкой на America TV.

По информации издания, деньги уходили на содержание приближенных к спортсмену людей. Марадона содержал около 50 семей: родственников и знакомых в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов футболиста, которые в данный момент заблокированы налоговой службой Аргентины, из-за чего семьи не получают новых поступлений.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. В последнем сообщении перед смертью футболист обсудил с бойфрендом своей бывшей жены Вероники Охеды воспитание его семилетнего сына.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.