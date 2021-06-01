Российский Ан-124 «Руслан» отработал полет с «одним отказывающим двигателем»

Летчики военно-транспортной авиации отработали пилотирование самолета Ан-124 «Руслан» с «одним отказывающим двигателем», сообщает «Звезда». Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

«Хотя этот самолет по-настоящему великан, но управляют им, как обычно, командир и пилот. Но экипаж состоит из большого количества человек: штурманы, инженеры. Они выполняют пилотирование с одним отказывающим двигателем», — говорится в репортаже «Звезды».

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Соответствующие маневры проходили в Тверской области.

В октябре 2020 года «Укринформ», ссылаясь на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщил, что Турция может помочь Украине с финансами для достройки второго самолета Ан-225 «Мрiя».

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны России, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.