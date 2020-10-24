Турция поможет Украине достроить Ан-225 «Мрія»

Турция может помочь Украине с финансами для достройки второго самолета Ан-225 «Мрiя», передает «Укринформ» заявление украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Чиновник сказал, что «одну [машину] теоретически можем достроить». Уруский признал, что в настоящее время Украина не может предложить Турции самолеты Ан-124 «Руслан», поскольку «они нам самим нужны, а новых мы построить не можем».

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В апреле Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза.

В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны России, директор Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

Действующий украинский Ан-225 «Мрiя» существует в единственном экземпляре. Впервые самолет поднялся в воздух в декабре 1988 года. В настоящее время Ан-225 «Мрiя» считается самым грузоподъемным летательным аппаратом в мире. Среди самолетов по своим размерам он уступает только американскому Stratolaunch, впервые взлетевшему в апреле 2019 года.

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