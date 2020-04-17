Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.

Издание пишет, что 13 апреля самолет покинул китайский аэропорт Тяньцзинь и улетел в Польшу, по пути дозаправившись в Казахстане.

«В него [самолет] было загружено около 100 тонн лекарств, тестов для [проведения] лабораторных анализов, медицинских масок и другого защитного оборудования общим объемом около 1000 кубических метров. В истории авиации такой объем груза никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета», — отмечает The American Journal of Transportation.

Издание напоминает, что за все время своего существования Ан-225 «Мрия» установил более 250 авиационных рекордов.

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В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

В июле 2019 года The Mirror написала, что украинские производители собрались завершить строительство второго Ан-225 «Мрия», которое началось в 1989 году и было заморожено в 1994-м. В настоящее время самолет готов на 70 процентов.

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