Пострадавший от санкций Украины российский «адмиральский проект» усилят

Пятый, шестой, седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, пострадавшего от санкций Украины, усилят. Корабли смогут переносить по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые «Цирконы», сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Один собеседник рассказал, что заложенные весной 2019 года «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также два новых корабля, которые планируется в апреле заложить на «Северной верфи», получат по 24 вертикальные пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С-14, способных запускать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Другой источник добавил, что «на кораблях удалось выделить место под третью секцию УКСК на восемь ячеек при незначительном изменении водоизмещения».

Агентство напоминает, что первые корабли проекта 22350 получают по 16 пусковых установок для ударных ракет.

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В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение в 2022 году.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

В 2014 году Украина на фоне событий на юго-востоке страны и присоединения Крыма к России прекратила сотрудничество с последней в военно-технической области.

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