Россиянам объяснили причины травли детей в школе. «Буллинг» может проявляться из-за того, что у школьников не хватает знаний об этике ненасилия, а также из-за отсутствия доверительных отношений в семьях, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов.

«Мы отмечаем, что причинами такого явления являются дефицит знаний у несовершеннолетних об этике ненасилия, недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании несовершеннолетних, а также отсутствие доверительных отношений в семьях», — подчеркнул он.

Гайдов добавил, что травле зачастую предшествуют напряженные взаимоотношений, которые развиваются на глазах одноклассников, учителей и родителей. Кроме того, конфликтные ситуации могут разжигаться в интернете.

Представитель МВД заключил, что проблему замалчивать нельзя, администрация школ должна незамедлительно реагировать на факты унижения детей и подключать к разрешению конфликтов заинтересованные ведомства.

Ранее в Общественной палате призвали усилить меры по борьбе с травлей в сети. Член ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина заявила, что около 12 миллионов россиян состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 миллиона из них — дети и подростки. Решить эту проблему предложили, добавив в федеральный закон № 436 «О защите детей» к запрещенной информации шантаж, угрозы, клевету, оскорбления или иные сведения, унижающие ребенка.