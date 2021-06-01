Бывший чемпион UFC поставил крест на карьере Макгрегора

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поставил крест на карьере ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Его слова приводит TalkSport.

Биспинг посчитал, что прежнего Макгрегора, жадного до побед, больше не существует, так как все свободное время он тратит на покупку яхт и дорогих часов. «Сейчас я милый мужик, хотя раньше был кошмаром. С Макгрегором произошло то же самое. Как говорил Эвандер Холифилд: "Тяжело подниматься на пробежку по утрам, когда спишь на шелковых простынях". Это не оскорбление, такова реальность!» — заявил он.

26 мая российский боец Александр Волков объяснил отсутствие уважения к Макгрегору в России. Спортсмен посчитал, что российским болельщикам не нравится, что боец добился всего своим вызывающим поведением.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В трех последних поединках он потерпел два поражения. Следующий бой ирландца пройдет 11 июля: он в третий раз подерется с американцем Дастином Порье.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



