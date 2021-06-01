Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей за год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Деньги, необходимые на поддержку семей с детьми, называют «детским бюджетом». «Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 миллиарда, что более чем на 37 процентов выше уровня 2020 года», — уточнили в Минфине. Сумма не учитывает поддержку, которую семьям оказывают региональные власти.

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Ранее во вторник,1 июня, президент России Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным родителям, работающим в его компании. «Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи, — сказал президент. Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую».

В конце мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, сколько было потрачено на программу материнского капитала за время ее действия. «За время действия программы выдано 12 миллионов сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 триллиона рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — сказал он.