Путин призвал «нежадного мужика» из списка Forbes помочь многодетным

Президент России Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным родителям, работающим в его компании. Об этом сообщает ТАСС.

Замечание прозвучало в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», после того, как президент познакомился с семьей Ситиных из Омской области, воспитывающей 12 детей. Узнав, что отец семейства Сергей работает водителем в «Сургутнефтегазе», Путин начал расспрашивать его о зарплате и мерах поддержки, которую ему оказывает компания. Россиянин ответил, что его ежемесячная зарплата составляет около 100 тысяч рублей. По его словам, в компании дарят подарки отправляющимся в первый класс детям сотрудников, а сам мужчина в прошлом получил бесплатную путевку в санаторий.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи, — заявил российский лидер. Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую».

После этого Путин напрямую обратился к Богданову, предположив, что тот «наверняка услышит» и поможет, а также поблагодарил Ситиных за такую большую семью.

Общаясь с семейством, президент также успел поговорить с детьми и удивиться тому, что их мать Оксана Ситина сумела стать депутатом Елизаветинского сельского поселения одного из муниципальных районов Омской области. Он заявил, что раз женщина сумела «организовать такую семью», то она сможет пользоваться имеющимся опытом и дальше.

По итогам прошлого года чистая прибыль компании «Сургутнефтегаз» увеличилась почти в семь раз — со 106,162 до 742,871 миллиарда рублей. По данным Forbes, состояние Богданова оценивается примерно в 1,9 миллиарда долларов.

Ранее Путин поднял вопрос о расширении поддержки многодетных семей. «Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал он.