Водитель на полной скорости сбил двух россиянок с детьми и попал на видео

В городе Терек Кабардино-Балкарии водитель «Жигулей» на полной скорости сбил двух матерей с детьми. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео попал перекресток улицы, по проезжей части которого идут женщины с колясками и детьми, сзади в них влетают белые «Жигули». Одну женщину отбрасывает в сторону, другая от сильного удара отлетела вперед вместе с коляской.

По информации канала, пострадали двое детей в возрасте одного года и шести месяцев. По предварительным данным, они в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 30-летнего жителя Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗа сбил двух подростков и скрылся.