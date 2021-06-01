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Водитель на полной скорости сбил двух россиянок с детьми и попал на видео

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В городе Терек Кабардино-Балкарии водитель «Жигулей» на полной скорости сбил двух матерей с детьми. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео попал перекресток улицы, по проезжей части которого идут женщины с колясками и детьми, сзади в них влетают белые «Жигули». Одну женщину отбрасывает в сторону, другая от сильного удара отлетела вперед вместе с коляской.

По информации канала, пострадали двое детей в возрасте одного года и шести месяцев. По предварительным данным, они в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 30-летнего жителя Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗа сбил двух подростков и скрылся.

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