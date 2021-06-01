Шойгу анонсировал более 4500 военных учений

В летний период в Вооруженных силах проведут более 4500 учений и тренировок, анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 1 июня.

По словам главы ведомства, основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки.

Главным итогом 2021 учебного года станут совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», рассказал министр. Военнослужащие отработают приемы в условиях сложной воздушной обстановки, уточнил Шойгу.

Он потребовал, чтобы весь авиаперсонал и техника были «в полном объеме готовы к действиям в таких условиях».

Центральный военный округ (ЦВО) в летний период проведет девять международных учений в России, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, сообщил ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

31 мая Шойгу сообщил, что Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей. По его словам, это станет ответом на растущую угрозу со стороны стран НАТО на западном стратегическом направлении.