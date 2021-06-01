Мужчина нашел в гараже послание от давно умершей матери

41-летний житель британского графства Гэмпшир нашел послание от давно умершей матери во время уборки в гараже. Своей историей он поделился с Indy100.

Запись голоса родительницы сохранилась на будильнике с возможностью записи собственных сигналов. Устройство в подарок от матери Эд Морриш (Ed Morrish) получил в 1998 году, когда поступил в университет Манчестера. Женщина записала короткое сообщение: «Вставай, Эдвард!».

When I went to university in 1998, my mother gave me an alarm clock where you could record your own alarm, so I told her to record it. I’ve just found it, and it still works. She died in 2006, and this is the only recording of her voice that I have. pic.twitter.com/9FSYF8q4FS — Ed Morrish (@edmorrish) May 30, 2021

«Я был в шоке, если честно. Когда я увидел коробку, то сразу понял, что там. Я счастлив, что эта штука до сих пор работает», — рассказал Морриш.

Мать мужчины умерла в 2006 году, и найденная пленка — единственная запись ее голоса. Теперь Морриш может проиграть ее своим детям, которые никогда не видели бабушку.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Янгстаун, штат Огайо, получила открытку с поздравлением с днем рождения, которую ее покойная мать отправила еще в 2015 году. «В качестве обратного адреса был указан адрес моей матери. Затем я посмотрела на почерк и поняла, что послание было написано ею. Моя мать умерла в 2018 году», — рассказала женщина.

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